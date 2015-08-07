У США знімуть римейк фільму "Кошмар на вулиці в'язів"

Сценарій напише Девід Джонсон, який працював над фільмами жахів "Закляття-2" і "Ходячі мерці", повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Wrap. Ймовірно, нова стрічка стане ще одним перезапуском картини 1984 року, але компанія поки не поділилася деталями проекту.

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Видання зазначає, що New Line Cinema навряд чи запросить на зйомки актора Джекі Ерла Хейлі, який зіграв Фредді Крюгера в стрічці 2010 року - швидше за все, компанія знайде молодшого актора (Хейлі - 54 роки). Але поки ні терміни роботи над новим фільмом ні дата прем'єри не уточнюються.

New Line Cinema вже намагалася відродити "Кошмар на вулиці в'язів" в 2010 році. Тоді виробництвом займалася студія Platinum Dunes, а New Line взяла на себе функції продюсера і дистриб'ютора. Стрічка зібрала в прокаті $115 млн при бюджеті $30 млн і отримала розгромні відгуки від критиків. Шанувальники теж зустріли ремейк несхвально.

Перший "Кошмар на вулиці В'язів", що вийшов в 1984 році, став основою великої франшизи, в яку увійшли 8 повнометражних фільмів, книги, комікси та ігри. Майже у всіх картинах образ Крюгера на екрані відтворив Роберт Інглунд.