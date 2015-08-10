Білорусь налагодила виробництво самогону в промислових масштабах

Про це повідомляє РИА "Новости".

«Слонімський винзавод першим у країні одержав ліцензію на промислове виробництво самогону», - сказав представник підприємства, зазначивши, що раніше самогон у Білорусі офіційно вироблялся в невеликих обсягах на територіях етномузейних комплексів.

Читайте такожВ "Укрспирті" виявлені фінансові порушення на 3 мільярди гривень

За його словами, для промислового виробництва самогону завод закупив унікальне обладнання, зроблене на замовлення. Продаватися білоруський самогон буде у великій торговельній мережі, в тому числі у магазинах Duty Free.