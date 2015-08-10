Білорусь налагодила виробництво самогону в промислових масштабах
14:33, 10 серпня 2015Світ
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У Білорусі налагодили промислове виробництво самогону. Зокрема, Слонімський виноробний завод, розташований у Гродненській області, найближчим часом почне випускати два види самогону - «Традиційний» - 42 градуси і «Лютий» - 47 градусів.
У Білорусі вперше завод отримав ліцензію на виробництво цього алкогольного напою / orl.ec
Про це повідомляє РИА "Новости".
«Слонімський винзавод першим у країні одержав ліцензію на промислове виробництво самогону», - сказав представник підприємства, зазначивши, що раніше самогон у Білорусі офіційно вироблялся в невеликих обсягах на територіях етномузейних комплексів.
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За його словами, для промислового виробництва самогону завод закупив унікальне обладнання, зроблене на замовлення. Продаватися білоруський самогон буде у великій торговельній мережі, в тому числі у магазинах Duty Free.
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