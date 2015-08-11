Росія планує заборонити імпорт продовольства ще з кількох країн
Під продуктові санкції Росії можуть потрапити європейські країни, які підтримали продовження дії санкцій Євросоюзу проти РФ.
Рішення про розширення продуктового ембарго ухвалять найближчим часом, повідомив віце-прем’єр Росії Аркадій Дворкович, передає українська редакція "Німецької хвилі".
Читайте такожУ Росії італійську чорну ікру видають за вітчизняну
Зокрема, у російському уряді обговорюють розширення продуктового ембарго на країни, які підтримали продовження санкцій Євросоюзу щодо Росії. "Питання активно розглядається. Принциповий підхід полягає в тому, що всі, хто застосовує проти нас санкції, повинні зіштовхуватися з такими ж заходами у відповідь", - сказав російський чиновник.
Раніше російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв доручив підготувати пропозицію про розширення санкцій на країни Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію), а також на Чорногорію та Албанію. За даними російського міністерства сільського господарства, частка цих країн у загальному імпорті продовольства до РФ становить близько 5%.