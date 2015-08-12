Понад 350 тисяч людей підписалися проти знищення санкційних продуктів у Росії
Понад 350 тисяч людей підписали петицію проти знищення санкційних продуктів у Росії.
Відповідна петиція опублікована на сайті Change.org.
Автори пропонують скасувати дію указу президента Володимира Путіна і передати продукти, підлягають санкціям, малозабезпеченим категоріям населення.
«Навіщо нам знищувати їжу, якою можна нагодувати ветеранів, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних, постраждалих від природних катаклізмів та інших нужденних?», - запитують автори ініціативи.
«Ми просимо президента Росії скасувати свій указ і звертаємося до Державної думі з вимогою розглянути і прийняти в прискореному порядку закон про безоплатну передачу європейської продукції і товарів народного споживання, які підлягають знищенню, особливо нужденним категоріям населення», - йдеться в петиції.
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Автори петиції також заявляють, що знищення продукції потребує додаткових витрат з російського бюджету, тоді як розподілом продукції можуть займатися благодійні організації без усякого навантаження на бюджет.
«Ми готові створити громадську комісію, яка вирішить, як вчинити з санкційними продуктами і організувати їх розподіл», - зазначили вони.
Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпня почав діяти указ про знищення продуктів, що потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня. Нагадаємо, в цілому за 6 серпнябуло знищено 320 тонн європейських продуктів.