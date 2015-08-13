У Європарламенті нагадали Росії про нові санкції в разі ескалації конфлікту на Донбасі

Виступаючи у Варшаві, Чарнецький нагадав, що чинні санкції західних країн і низька ціна нафти на світових ринках уже призвели до ослаблення російської економіки, повідомляє Радіо Свобода.

Він вважає, що це чудовий момент для того, щоб ЄС і США вчинили сильніший тиск на Росію і твердіше висловили незгоду з окупацією частини України.

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На його думку, відчутним ударом по російській економіці могло б стати виключення Росії з системи міжнародних банківських платежів SWIFT.

Чільний посадовець Європарламенту наголосив, що Євросоюз повинен говорити про Росію голосом «Польщі та інших країн Центральної та Східної Європи» і протистояти проросійському лобі, яке «активно діє не тільки в бізнесі, але навіть і в офіційних структурах ЄС».

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз 22 червня ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року. Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю та товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Пізніше, президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу.

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На початку серпня Сполучені Штати Америки розширили чинність своїх секторальних санкцій щодо деяких енергетичних проектів Росії на ще одне російське нафтогазове родовище. Як ухвалили в Міністерстві торгівлі США, тепер під ці санкції потрапляє і Південно-Кірінське родовище в Охотському морі на Далекому Сході Росії.