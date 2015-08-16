ЗМІ: Росія поставила Сирії 6 винищувачів

Про це повідомляє BGN News.

"Всього, згідно з договором, Росія повинна поставити в Сирію 8 літаків МіГ-31", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Росія наполягає на широкій міжнародній коаліції в боротьбі проти «Ісламської Держави» за участю Сирії, Іраку, Регіонального уряду Курдистану, а також інших країн у регіоні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сирію визнали найнебезпечнішою державою в світі, Росія "відстала" від неї на 10 позицій.