Авіація Саудівської Аравії розбомбила порт в Ємені

"Офіційні представники розповіли, що атаки зруйнували підйомні крани і склади головних воріт поставки допомоги для півночі країни", - повідомляє "Новое время" з посиланням на Reuters.

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Згідно з офіційним повідомленням, повітряні удари зруйнували 4 підйомних крани, зупинивши роботи в порту, і пошкодили склади. Однак, інформації про те, що саме зберігалося на складах немає.

Представник коаліції, бригадний генерал Ахмет Ассер зазначив, що удари по Ходейрі були спрямовані не на цивільні об'єкти, а на військову базу, де бойовики розгорнули зброю. "Всередині знаходиться морська база. Саме її ми вразили вночі", - сказав Ахмет Ассер.

Він також додав, що 18 серпня коаліція дозволила трьом човнам з гуманітарним вантажем зайти в порт Ходейри.