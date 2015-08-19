У Таїланді затримали француза за підозрою у причетності до теракту

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал Thai PBS.

За даними правоохоронних органів, чоловік з паспортом на ім'я Луї Нельсона Давида Марі Деляпальма намагався вилетіти з Бангкока напередодні, 18 серпня, рейсом компанії British Airways. Однак його відмовилися пустити на борт через мокрий паспорт.

Після цього пасажир попрямував до станції наземного метро, щоб повернутися в місто. На допомогу іноземцю прийшли співробітники туристської поліції Бангкока, які допомогли йому зв'язатися з французьким посольством.

Читайте такожНові подробиці теракту в Бангкоку: бомбу було встановлено на мотоциклі

Один з поліцейських помітив у Деляпальма рану на правій руці. Це здалося йому підозрілим: він згадав, що на запису з відеокамер у підозрюваного були забинтовані обидві руки. Визнавши, що і зовні турист схожий на терориста, чиє зображення було розтиражовано по всьому місту, правоохоронці затримали француза для допиту.

Сам затриманий категорично заперечує свою провину і стверджує, що його вкусила в руку змія під час відвідування визначних пам'яток в місті Чіангмай на півночі країни.

У понеділок, 17 серпня, в центрі Бангкока близько 19 години за місцевим часом спрацював вибуховий пристрій. Вибух стався біля огорожі індуїстського святилища.