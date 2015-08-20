Директор Stratfor: Росія набагато слабша, ніж її звикли уявляти

Про це він заявив в інтерв'ю Hromadske.tv, передає DT.ua.

"Насправді, Росія набагато слабша, ніж ми звикли її представляти. Цікаво проаналізувати саме те, чого Росія не робить: не направляє масштабні військові сили і численні дивізії вглиб території. Замість цього вона взяла ту лінію фронту, яка встановилася, і діє на її основі", - сказав Фрідман.

Також він відзначив провал в діях ФСБ щодо прогнозування рівня проросійських настроїв в Україні.

"По-перше, варто відзначити, що діяльність ФСБ була дуже неефективною. Вторгнення Росії на сході України передбачало, що кількість проросійського населення почне неухильно зростати. Їм не вдалося спрогнозувати, що все відбудеться навпаки", - зазначив глава Stratfor.

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За його словами, головним завданням порушення повітряного простору країн НАТО авіацією РФ є потрапляння цієї інформації в ЗМІ.

"Головна мета цього — потрапляння на сторінки газет. Входження в повітряний простір іншої держави - неважливо стратегічно. Сполучені Штати, наприклад, теж регулярно входять в повітряний простір Росії", - підкреслив Джордж Фрідман.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно із звітом американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, Росія не вплутається в широкомасштабну військову операцію на сході України, більш ймовірні локальні наступальні операції.