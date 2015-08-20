У Обами відреагували на плани Москви про зустріч лідерів США та РФ

Про це повідомили у прес-службі Ради національної безпеки при Білому домі, передає ТАСС.

"Оголошувати поки що немає про що", - відповіли у відомстві.

Питання на тему зустрічі Путіна і Обами виникло у зв'язку з кількома майбутніми великими міжнародними заходами, які відбудуться восени, - ювілейною сесією Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, самітами лідерів "великої двадцятки" і АТЕС.

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Раніше у Севастополі глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в Москві готові "конструктивно" розглянути пропозицію про зустріч лідерів, якщо вона надійде від американської сторони.

"Ми виходимо з того, що наші американські колеги надсилають нам сигнали про те, що вони хочуть продовжувати підтримувати контакти. І якщо буде така пропозиція з їхнього боку, я думаю, наш президент розгляне її конструктивно", - сказав Лавров.