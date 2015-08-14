Росія сподівається домовитися з Обамою про завершення війни в Україні за рахунок Савченко - адвокат

Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita сказав Марк Фейгін - російський опозиціонер і один з адвокатів української льотчиці Надії Савченко, незаконно ув'язненої в Росії, передає DT.ua.

Він розповів, що нинішнє самопочуття українки хороше. Тюремники бояться завдати їй шкоди, оскільки вона відома особистість і дуже важлива для Кремля.

Фейгін пояснив, що справа Савченко фактично є частиною пропаганди. Влада в Москві звинувачує у смерті російських журналістів на Донбасі "київську хунту". А незаконно заарештований український офіцер Збройних сил нібито її представляє. Також, за словами Фейгіна, у Кремля є план по вирішенню конфлікту в Україні, і Савченко – його частина.

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"Путін хоче включити в переговори в нормандському форматі американців. Він сподівається на велику домовленість із Заходом щодо завершення українського конфлікту, поки в Білому Домі ще є Барак Обама. Путін знає, що якщо на президентських виборах у США переможе республіканець, або навіть Хілларі Клінтон, говорити стане важче. Савченко повинна була б стати частиною тієї домовленості", - сказав Фейгін.

За його словами, наприкінці свого президентства Обама думає над своєю історичною спадщиною. Він вже зробив серйозні зрушення у відносинах з Кубою, Іраном. А його радники, які колись лобіювали "перезавантаження" з Путіним, знову схиляють його до домовленості з Росією.

"Путін хоче нової Ялти: сісти в кріслі, як Сталін сидів поруч з Черчиллем та Рузвельтом. І ділити світ. Але треба пам'ятати, що тоталітарний СРСР був значно потужнішим, ніж сьогоднішня Росія. Сьогодні немає такої можливості і ніякої ідеологічної сили", - сказав адвокат Савченко.

Він також розповів, що крім його підзахисної, в Росії є багато незаконно ув'язнених українських солдатів. Оскільки не було ніякої розголосу в ЗМІ, їх тихо засудили до 20-25 років в'язниці. За словами Фейгіна, це б сталося і з Савченко, якби преса не підняла шум.

Також адвокат додав, що у захисту є докази, які свідчать про невинність Савченко. Наприклад, російські солдати Савченко зняли на відео о 10:00-10:30 ранку, а журналісти загинули значно пізніше. Крім того, у адвокатів є телефонні записи, які свідчать про те, що українка була далеко від того місця, де загинула російська знімальна група.

Як повідомляв УНІАН, адвокат української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Ілля Новиков не виключає, що судовий вирок його підзахисної в Росії вже написаний і він буде максимальним.