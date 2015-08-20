Названа найбагатша жінка Росії
Дружина колишнього мера Москви Юрія Лужкова, голова наглядової ради Inteco Management Олена Батуріна очолила рейтинг найбагатших жінок Росії.
Батурина втретє очолила список 50 найбагатших жінок Росії за версією журналу Forbes.
Статки Батуриної журнал оцінив в $1 млрд, рік тому її капітал оцінювався в аналогічну суму.
На другому місці Наталя Луценко, яка разом з чоловіком контролює найбільшого в Росії виробника рослинних олій ГК «Содружество». Її статки оцінено в $550 млн.
На третьому - заступник гендиректора і міноритарій групи «Таїф» Гузелія Сафіна зі статком у $430 млн.
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На четвертому місці - співвласник заводу «Прогрес», що випускає «Фрутоняню» Ольга Бєлявцева, чий стан оцінюється в $400 млн, а також директор інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук з капіталом в $375 млн – вона посіла п'яту сходинку рейтингу.
Як повідомляв УНІАН, сім'я Ротенбергов перестала бути найбагатшою родиною Росії за версією журналу.