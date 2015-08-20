Названа найбагатша жінка Росії

Батурина втретє очолила список 50 найбагатших жінок Росії за версією журналу Forbes.

Статки Батуриної журнал оцінив в $1 млрд, рік тому її капітал оцінювався в аналогічну суму.

На другому місці Наталя Луценко, яка разом з чоловіком контролює найбільшого в Росії виробника рослинних олій ГК «Содружество». Її статки оцінено в $550 млн.

На третьому - заступник гендиректора і міноритарій групи «Таїф» Гузелія Сафіна зі статком у $430 млн.

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На четвертому місці - співвласник заводу «Прогрес», що випускає «Фрутоняню» Ольга Бєлявцева, чий стан оцінюється в $400 млн, а також директор інтернет-магазину Wildberries Тетяна Бакальчук з капіталом в $375 млн – вона посіла п'яту сходинку рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, сім'я Ротенбергов перестала бути найбагатшою родиною Росії за версією журналу.