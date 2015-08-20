У Південній Кореї наказали евакуювати жителів прикордонних районів після обстрілів з КНДР
Влада Південної Кореї наказала евакуювати жителів районів біля західного кордону після взаємних артобстрілів з Північною Кореєю.
Сеул стверджує, що північнокорейські військові спробували знищити ракетою гучномовець, через який Південна Корея зі своєї території транслює сусідам критичні висловлювання на адресу їхнього режиму, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
У відповідь південнокорейські військові відкрили у напрямку КНДР вогонь з 155-міліметрових гармат.
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Рішення встановити на демаркаційній лінії гучномовці було прийнято Сеулом після того, як двоє південнокорейських військовослужбовців підірвалися на протипіхотних мінах, нібито закладених у нейтральній зоні військовими КНДР.
КНДР і Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, оскільки після збройного конфлікту на початку 1950-х років між ними було підписано тільки перемир'я, а не повноцінний мирний договір. Сторони періодично обстрілюють позиції один одного поруч з демаркаційною лінією.