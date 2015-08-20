У Південній Кореї наказали евакуювати жителів прикордонних районів після обстрілів з КНДР

14:56, 20 серпня 2015
Світ
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Влада Південної Кореї наказала евакуювати жителів районів біля західного кордону після взаємних артобстрілів з Північною Кореєю.

REUTERS

Сеул стверджує, що північнокорейські військові спробували знищити ракетою гучномовець, через який Південна Корея зі своєї території транслює сусідам критичні висловлювання на адресу їхнього режиму, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У відповідь південнокорейські військові відкрили у напрямку КНДР вогонь з 155-міліметрових гармат.

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Рішення встановити на демаркаційній лінії гучномовці було прийнято Сеулом після того, як двоє південнокорейських військовослужбовців підірвалися на протипіхотних мінах, нібито закладених у нейтральній зоні військовими КНДР.

КНДР і Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, оскільки після збройного конфлікту на початку 1950-х років між ними було підписано тільки перемир'я, а не повноцінний мирний договір. Сторони періодично обстрілюють позиції один одного поруч з демаркаційною лінією.

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