У Південній Кореї наказали евакуювати жителів прикордонних районів після обстрілів з КНДР

Сеул стверджує, що північнокорейські військові спробували знищити ракетою гучномовець, через який Південна Корея зі своєї території транслює сусідам критичні висловлювання на адресу їхнього режиму, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У відповідь південнокорейські військові відкрили у напрямку КНДР вогонь з 155-міліметрових гармат.

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Рішення встановити на демаркаційній лінії гучномовці було прийнято Сеулом після того, як двоє південнокорейських військовослужбовців підірвалися на протипіхотних мінах, нібито закладених у нейтральній зоні військовими КНДР.

КНДР і Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, оскільки після збройного конфлікту на початку 1950-х років між ними було підписано тільки перемир'я, а не повноцінний мирний договір. Сторони періодично обстрілюють позиції один одного поруч з демаркаційною лінією.