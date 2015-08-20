Прем'єр-міністр Греції Ципрас оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про свою відставку.

Про це він заявив під час телезвернення до нації, повідомляє Газета.Ru.

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Ципрас повідомив, що одразу після звернення він подасть президентові країни прохання про свою відставку і про відставку уряду.

Раніше повідомлялося, що Ціпрас мав намір подати прохання про відставку для того, щоб мати можливість брати участь у дострокових парламентських виборах.