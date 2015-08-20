ЗМІ: Ципрас подасть у відставку і оголосить позачергові вибори вже сьогодні ввечері

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у четвер, 20 серпня, оголосить про відставку свого уряду та призначення позачергових виборів до парламенту, повідомляє джерело інформагенції dpa в урядових колах, пише Deutsche Welle.

Виступ Ципраса очікується ввечері 20 серпня. Джерело називає імовірну дату виборів 20 вересня. В разі відставки Ципраса, до обрання нового парламенту призначать тимчасовий уряд.

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Як зазначається у повідомленні dpa з посиланням на місцеві ЗМІ, цим кроком Ципрас переслідує дві мети: побороти спротив лівого крила своєї політичної сили, а також здобути новий мандат на формування уряду до введення в дію жорстких заходів економії. Ліве крило політичного об'єднання СИРІЗА виступає проти сплати боргів країною та за повернення до національної валюти - драхми.

Цими днями парламенти європейських країн схвалили надання Греції нової великої позики на суму 86 мільярдів євро. У рамках Європейського стабілізаційного механізму Греції надали 13 мільярдів євро. Греція 20 серпня вже повернула з цих коштів Європейському центробанку 3,2 мільярда євро.