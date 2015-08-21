Нападник здійняв стрілянину на потязі у Франції - BBC

23:22, 21 серпня 2015
Світ
287 0

Озброєний нападник здійняв стрілянину на швидкісному потязі у Франції, поранивши трьох пасажирів, перш ніж його взяли під контроль інші пасажири.

bbc.com

Про інцидент, який стався на потязі, що їхав з Амстердама до Парижа, повідомила французька залізнична компанія SNCF, передає BBC Україна.

Інцидент стався на швидкісному потягу біля міста Аррас на півночі Франції. Зловмисника заарештувала поліція міста.

Повідомляють, що серед поранених - французький актор Жан-Юґ Анґлад.

Читайте такожУ Туреччині біля туристичного об'єкта невідомі відкрили стрілянину (фото, відео)

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що на місце інциденту виїхав міністр Бернар Казньов.

"Ситуація під контролем, пасажири в безпеці. Потяг зупинився, і на місце прибули працівники надзвичайних служб", - повідомила через Twitter компанія-оператор швидкісного сполучення Тhalys.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter