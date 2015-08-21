Нападник здійняв стрілянину на потязі у Франції - BBC
23:22, 21 серпня 2015Світ
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Озброєний нападник здійняв стрілянину на швидкісному потязі у Франції, поранивши трьох пасажирів, перш ніж його взяли під контроль інші пасажири.
Швидкісний потяг змушений був зупинитися, і зловмисника заарештувала поліція / bbc.com
Про інцидент, який стався на потязі, що їхав з Амстердама до Парижа, повідомила французька залізнична компанія SNCF, передає BBC Україна.
Інцидент стався на швидкісному потягу біля міста Аррас на півночі Франції. Зловмисника заарештувала поліція міста.
Повідомляють, що серед поранених - французький актор Жан-Юґ Анґлад.
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Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що на місце інциденту виїхав міністр Бернар Казньов.
"Ситуація під контролем, пасажири в безпеці. Потяг зупинився, і на місце прибули працівники надзвичайних служб", - повідомила через Twitter компанія-оператор швидкісного сполучення Тhalys.
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