Берегова охорона Італії витягла з води близько трьох тисяч мігрантів
22:27, 22 серпня 2015Світ
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Берегова охорона Італії врятувала близько трьох тисяч нелегальних мігрантів у Середземному морі.
Reuters
Про це повідомляє Російська служба ВВС.
"Люди намагалися потрапити до Європи на 18 переповнених човнах, чотири з яких були гумовими. В операції з порятунку були задіяні сім суден, що відправилися на пошуки мігрантів після отримання сигналу про лихо", - йдеться в повідомленні.
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Скільки всього людей знаходилося у човнах, поки не уточнюється. Також немає інформації про можливі жертви.
За даними ООН, за 2015 рік у Середземному морі загинуло близько 1800 мігрантів.
Як повідомляв УНІАН, напередодні у Македонії оголосили надзвичайний стан через наплив біженців.
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