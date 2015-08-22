Берегова охорона Італії витягла з води близько трьох тисяч мігрантів

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

"Люди намагалися потрапити до Європи на 18 переповнених човнах, чотири з яких були гумовими. В операції з порятунку були задіяні сім суден, що відправилися на пошуки мігрантів після отримання сигналу про лихо", - йдеться в повідомленні.

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Скільки всього людей знаходилося у човнах, поки не уточнюється. Також немає інформації про можливі жертви.

За даними ООН, за 2015 рік у Середземному морі загинуло близько 1800 мігрантів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Македонії оголосили надзвичайний стан через наплив біженців.