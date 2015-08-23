В результаті вибуху в Кабулі загинули троє американців

Серед жертв вибуху, що прогримів у суботу в Кабулі, є троє американських громадян, які працювали в Афганістані за контрактом, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Потужний вибух стався 22 серпня поруч із лікарнею. За останніми даними, які надало представництво НАТО в Афганістані, в результаті загинули 12 осіб, 60 людей отримали поранення. Вибуховий пристрій було закладено в автомобілі Toyota.

«Один контрактник був убитий, а двоє померли від ран», — йдеться в заяві НАТО.

Вибуховою хвилею було знищено кілька машин, у тому числі броньований автомобіль, що належить фірмі-підряднику DynCorp International.

В основному жертвами вибуху стали мирні афганські жителі, поранення отримали десятки людей.

Загиблі американці працювали в DynCorp International. Ця компанія займається підготовкою фахівців з безпеки та обслуговування авіації в місії НАТО, а також підготовкою афганських військовослужбовців.