Фінляндія звинуватила ВПС США у порушенні повітряного простору

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії, передає Гордон.

Згідно з інформацією оборонного відомства, літаки увійшли в повітряний простір на південь від Аландських островів близько 17.00 неділі. Вже через 15 хвилин американські транспортні літаки пішли в нейтральний повітряний простір.

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Прикордонні служби Фінляндії розслідують інцидент.

Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонна охорона Фінляндії заявила про порушення літаком ВПС Росії повітряного простору країни.