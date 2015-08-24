Фінляндія звинуватила ВПС США у порушенні повітряного простору
05:30, 24 серпня 2015Світ
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Два американських військово-транспортних літаки C-17 увечері 23 серпня вторглися в повітряний простір Фінляндії.
Два американських військово-транспортних літаки C-17 порушили повітряний простір Фінляндії / airforce-technology.com
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії, передає Гордон.
Згідно з інформацією оборонного відомства, літаки увійшли в повітряний простір на південь від Аландських островів близько 17.00 неділі. Вже через 15 хвилин американські транспортні літаки пішли в нейтральний повітряний простір.
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Прикордонні служби Фінляндії розслідують інцидент.
Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонна охорона Фінляндії заявила про порушення літаком ВПС Росії повітряного простору країни.
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