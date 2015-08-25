Обама "благословив" Байдена на участь у президентській гонці – CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в Демократичній партії, передає DT.ua.

Однак рішення про участь у президентських виборах має прийняти сам Байден. За словами джерела, Обама чітко дав зрозуміти, що не буде стояти у нього на шляху і не стане його відмовляти.

Повідомляється, що віце-президент США схиляється до участі в президентській гонці, але остаточне рішення ще не прийняв.

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На даний момент Джо Байден проводить приватні зустрічі з впливовими членами Демократичної партії для обговорення перспектив підтримки його кандидатури.

Раніше УНІАН повідомляв, що віце-президент США Джо Байден має намір виставити свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у 2016 році.