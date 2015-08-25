Обама "благословив" Байдена на участь у президентській гонці – CNN
Віце-президент США Джо Байден отримав "благословення" американського президента Барака Обами на участь у президентських виборах у 2016 році.
Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлене джерело в Демократичній партії, передає DT.ua.
Однак рішення про участь у президентських виборах має прийняти сам Байден. За словами джерела, Обама чітко дав зрозуміти, що не буде стояти у нього на шляху і не стане його відмовляти.
Повідомляється, що віце-президент США схиляється до участі в президентській гонці, але остаточне рішення ще не прийняв.
Читайте такожУ США стартують загальнонаціональні теледебати кандидатів у президенти
На даний момент Джо Байден проводить приватні зустрічі з впливовими членами Демократичної партії для обговорення перспектив підтримки його кандидатури.
Раніше УНІАН повідомляв, що віце-президент США Джо Байден має намір виставити свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах у 2016 році.