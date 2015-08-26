Меркель освистали під час візиту до табору для біженців

Про це повідомляє Der Spiegel.

Біженці кричали «зрадник, зрадник», проїжджаючі повз водії голосно сигналили.

Раніше Меркель виступила за створення центрів реєстрації біженців в Італії та Греції. Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр стурбований зростанням ненависті по відношенню до мігрантів.

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Кількість запитів на отримання статусу біженця у Німеччині за сім місяців цього року склало майже 219 тис., що на 125% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.