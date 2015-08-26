Меркель освистали під час візиту до табору для біженців

14:55, 26 серпня 2015
Світ
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Канцлера Німеччини Ангелу Меркель освистали під час її візиту до табору для біженців у Heidenau, де відбулися заворушення.

REUTERS

Про це повідомляє Der Spiegel.

Біженці кричали «зрадник, зрадник», проїжджаючі повз водії голосно сигналили.

Раніше Меркель виступила за створення центрів реєстрації біженців в Італії та Греції. Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр стурбований зростанням ненависті по відношенню до мігрантів.

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Кількість запитів на отримання статусу біженця у Німеччині за сім місяців цього року склало майже 219 тис., що на 125% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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