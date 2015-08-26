Меркель освистали під час візиту до табору для біженців
14:55, 26 серпня 2015Світ
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Канцлера Німеччини Ангелу Меркель освистали під час її візиту до табору для біженців у Heidenau, де відбулися заворушення.
REUTERS
Про це повідомляє Der Spiegel.
Біженці кричали «зрадник, зрадник», проїжджаючі повз водії голосно сигналили.
Раніше Меркель виступила за створення центрів реєстрації біженців в Італії та Греції. Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр стурбований зростанням ненависті по відношенню до мігрантів.
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Кількість запитів на отримання статусу біженця у Німеччині за сім місяців цього року склало майже 219 тис., що на 125% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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