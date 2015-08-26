Під Костромою російський солдат розстріляв офіцера і двох товаришів по службі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ.

"26 серпня у караульному приміщенні польового табору в Костромській області військовослужбовець зробив постріли з автомата, в результаті яких один офіцер і двоє солдатів загинули, ще двоє військовослужбовців дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, солдат, який відкрив стрілянину, покінчив життя самогубством. За попередньою версією, причина інциденту пов'язана з "особистими мотивами".

"Пораненим військовослужбовцям надається вся необхідна медична допомога. На місці працює комісія Міноборони з Москви", - додали у відомстві.