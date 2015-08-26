На судні біля берегів Лівії знайдені тіла 50 мігрантів

Про це повідомив представник італійської берегової охорони, передає Бі-бі-сі. Крім того, близько 430 людей з цього ж судна були врятовані шведським патрульним катером.

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Рятувальну операцію проводив шведський корабель "Посейдон", який входить до складу флотилії ЄС Frontex, яка керує рятувальними операціями в Середземному морі.

За словами представника італійської берегової охорони, в даний час біля берегів Лівії проводиться 10 аналогічних операцій з порятунку мігрантів.

Контрабандисти в Лівії користуються сприятливими погодними умовами для відправки нових переповнених людьми кораблів до європейських берегів.

Правозахисники вказують на тяжке становище мігрантів, які дісталися до Європи. Кількість біженців із Сирії, Іраку та африканських країн у цьому році вже досягла майже 250 тис. осіб.

За даними ООН, з початку року понад 2 тис. мігрантів загинули, намагаючись перетнути Середземне море з Північної Африки.

Криза значно загострилася в останні місяці. За повідомленнями офіційних представників ЄС, число мігрантів, які скупчилися біля кордонів Євросоюзу в липні перевищила 107 тис. осіб. Це найвищий показник з 2008 року, коли почали вести підрахунки.