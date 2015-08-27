Поліція Китаю заарештувала 12 осіб у справі про вибух у Тяньцзіні
06:04, 27 серпня 2015Світ
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Поліція КНР заарештувала 12 осіб у справі про потужний вибух і пожежу в північнокитайському місті Тяньцзінь.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Xinhua.
Зокрема, правоохоронці офіційно підтвердили затримання голови правління компанії "Жуйхай", якій належав вибухнув склад, Юй Сюэвэя і його заступника Дун Шэсюаня.
Подробиці пред'явлених їм звинувачень поки не розкриваються.
Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в промисловій зоні міста Тяньцзінь на сході Китаю пролунали 2 потужних вибухи, в результаті чого на місці події почалася пожежа. Через це в атмосферу у великих концентраціях потрапило высокотоксическое речовина ціанід натрію. Влада Китаю віддали розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають у радіусі трьох кілометрів від промислової зони Тяньцзінь.
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