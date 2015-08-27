Поліція Китаю заарештувала 12 осіб у справі про вибух у Тяньцзіні

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Xinhua.

Зокрема, правоохоронці офіційно підтвердили затримання голови правління компанії "Жуйхай", якій належав вибухнув склад, Юй Сюэвэя і його заступника Дун Шэсюаня.

Подробиці пред'явлених їм звинувачень поки не розкриваються.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в промисловій зоні міста Тяньцзінь на сході Китаю пролунали 2 потужних вибухи, в результаті чого на місці події почалася пожежа. Через це в атмосферу у великих концентраціях потрапило высокотоксическое речовина ціанід натрію. Влада Китаю віддали розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають у радіусі трьох кілометрів від промислової зони Тяньцзінь.