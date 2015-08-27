Близько 3 тисяч мігрантів врятували біля берегів Лівії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на італійську службу берегової охорони.

Раніше інтернет-сайт газети Corriere della Sera повідомив, що в трюмі човна, який прямував у бік Італії і на борту якої крім цього перебували ще 400 осіб, рятувальники виявили тіла 50 біженців. Причини, що призвели до загибелі людей, поки не встановлені.

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За даними служби берегової охорони, ще п'ять осіб, у тому числі три жінки, знайдені мертвими в інших човнах з біженцями, які намагалися дістатися до європейського узбережжя.