Експерт пророкує майбутню військову агресію Китаю

Про це розповів президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас у колонці в журналі «Новое Время».

«Офіційно економічний ріст сповільнився до 7 %, але реальний показник, за різними оцінками, становить менше 5 %. У Піднебесній дійсно злякалися більш відчутного, ніж очікувалося, падіння. Це доводить липнева інтервенція, коли влада зупинила драматичну корекцію цін на фондовому ринку. Але потім додалася девальвація юаня, яка означає, що процес відмови від ставки на експорт не такий успішний, як хотілося б», - зазначив експерт.

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За словами Хааса, уповільнення росту КНР буде перешкоджати відновленню світової економіки. В умовах кризи Китай може перейти до агресивного зовнішнього курсу в спробі відвернути населення від економічних проблем та відсутності політичних свобод.

«Є підстави вважати, що саме цим викликані останні дії в Південно-Китайському морі. Націоналізм загрожує стати ключовим джерелом влади для правлячої партії, коли та не зможе більше хвалитися стрімким підвищенням рівня життя громадян», - пояснив експерт.

Повну версію колонки читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».