Старшу дочку Обами Малію визнали висхідною іконою стилю
08:34, 28 серпня 2015Світ
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Старша дочка президента США Малія Обама вважається новою висхідною іконою стилю.
Журналісти вважають Малію новою іконою стилю / Reuters
Про це пише The New York Times.
Видання зазначає, що вперше дівчина показала, що вона може претендувати на таку роль, в січні, коли у "Інстаграмі" з'явилося її фото у футболці з логотипом реп-виконавців з Брукліна. Подібний одяг сильно відрізнявся від суконь, які були на дівчині на офіційних фотографіях у Білому домі.
За вісім років появ на публіці вона виросла не тільки в впевненого підлітка, але й у справжню ікону стилю для дівчат її віку, які теж деколи йдуть на експерименти в одязі, пише видання.
Експерти відзначають, що на Малію безумовно вплинула робота асистентом на зйомках серіалу Girls.
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