Старшу дочку Обами Малію визнали висхідною іконою стилю

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що вперше дівчина показала, що вона може претендувати на таку роль, в січні, коли у "Інстаграмі" з'явилося її фото у футболці з логотипом реп-виконавців з Брукліна. Подібний одяг сильно відрізнявся від суконь, які були на дівчині на офіційних фотографіях у Білому домі.

За вісім років появ на публіці вона виросла не тільки в впевненого підлітка, але й у справжню ікону стилю для дівчат її віку, які теж деколи йдуть на експерименти в одязі, пише видання.

Експерти відзначають, що на Малію безумовно вплинула робота асистентом на зйомках серіалу Girls.