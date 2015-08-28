В'єтнам випустить на свободу 18 тисяч ув'язнених

13:26, 28 серпня 2015
Світ
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Влада В'єтнаму готується випустити на свободу понад 18 тисяч ув'язнених на честь 70-річчя від дня отримання незалежності від Франції.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Ув'язнені будуть випущені кількома партіями напередодні ювілейної дати, яка буде відзначатися в наступну середу.

Під амністію потрапляють в тому числі громадяни, засуджені за вбивство, наркотрафік і контрабанду людей.

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При цьому, за словами заступника міністра громадської безпеки країни, засуджені за політичними статтями не потрапляють під амністію.

Правозахисні групи і країни Заходу засуджують в'єтнамське керівництво за утиск дисидентів та обмеження прав релігійних меншин.

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