В'єтнам випустить на свободу 18 тисяч ув'язнених
13:26, 28 серпня 2015Світ
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Влада В'єтнаму готується випустити на свободу понад 18 тисяч ув'язнених на честь 70-річчя від дня отримання незалежності від Франції.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Ув'язнені будуть випущені кількома партіями напередодні ювілейної дати, яка буде відзначатися в наступну середу.
Під амністію потрапляють в тому числі громадяни, засуджені за вбивство, наркотрафік і контрабанду людей.
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При цьому, за словами заступника міністра громадської безпеки країни, засуджені за політичними статтями не потрапляють під амністію.
Правозахисні групи і країни Заходу засуджують в'єтнамське керівництво за утиск дисидентів та обмеження прав релігійних меншин.
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