Президент Греції розпустив парламент, вибори призначені на 20 вересня
02:05, 29 серпня 2015Світ
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Президент Греції Прокопіс Павлопулос підписав указ про розпуск парламенту і проведення позачергових парламентських виборів, які призначені на 20 вересня.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.
Крім того, видання повідомляє, що перша сесія новообраного парламенту відбудеться 1 жовтня об 11:00.
Разом з тим, агентство "ЕФЕ" зазначає, що Грецію чекає найкоротша виборча кампанія в історії країни - вона триватиме всього 23 дні.
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