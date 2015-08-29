Президент Греції розпустив парламент, вибори призначені на 20 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Ekathimerini.

Крім того, видання повідомляє, що перша сесія новообраного парламенту відбудеться 1 жовтня об 11:00.

Разом з тим, агентство "ЕФЕ" зазначає, що Грецію чекає найкоротша виборча кампанія в історії країни - вона триватиме всього 23 дні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про свою відставку.