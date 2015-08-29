Президент Туреччини затвердив склад тимчасового уряду
Президент Туреччини Тайіп Ердоган схвалив представлений в п'ятницю прем'єр-міністром країни Ахметом Давутоглу склад тимчасового уряду.
Про це йдеться в заяві глави держави, опублікованому на його сайті, передає РБК-Україна.
Повідомляється, що персональний склад кабінету міністрів буде оголошений пізніше.
Тимчасовий уряд підтримали правляча Партія справедливості та розвитку" і прокурдська "Партія демократії народів".
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Передбачається, що тимчасовий уряд пропрацює до позачергових парламентських виборів, які відбудуться 1 листопада.
Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Туреччини і лідер "Партії справедливості і розвитку (AKP) Ахмет Давутоглу повернув мандат на формування нового уряду після того, як переговори про формування коаліції з двома партіями провалилися.
Нинішня правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку" прагнула створити коаліцію з націоналістичною партією після того, як в червні вперше з 2002 року втратила парламентська більшість, а разом з ним і можливість самостійно сформувати уряд.