З 1 вересня в аеропортах ЄС посилять контроль - ЗМІ
18:58, 29 серпня 2015Світ
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З 1 вересня в ЄС набувають чинності нові правила контролю безпеки в аеропортах, спрямовані на запобігання терористичним актам.
Контроль в аеропортах посилять / avianews.com
Згідно з приписами, ручну поклажу будуть вибірково перевіряти з використанням приладів, що визначають наявність вибухових речовин, повідомляє dw з посиланням на агентство dpa.
Аналогічні перевірки здійснюватимуться і з пасажирами.
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Контроль в аеропортах проводитиметься за поліпшеними технічними стандартами. Для перевірки на наявність вибухових речовин використовуватимуться спеціальні смужки паперу і серветки. Витрати повинні бути настільки мінімальні, наскільки це можливо, заявили в міністерстві внутрішніх справ Німеччини.
Тим не менш, нові правила можуть призвести до збільшення часу очікування, зазначили в міністерстві.
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