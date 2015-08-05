ДПСУ показала нову форму для прикордонників столичних аеропортів (фото)
15:36, 05 серпня 2015Суспільство
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Державна прикордонна служба оприлюднила фото оновленої форми для прикордонників столичних аеропортів.
Зразок нової форми для прикордонників / twitter.com/DPSU_ua
Відповідний запис ДПСУ зробила у своєму Twitter.
Як зазначається, нову форму прикордонники отримають в рамках пілотного проекту.
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За словами прес-секретаря ДПСУ Олега Слободяна, форма одягу у майбутньому матиме невелике доповнення.
В рамках пілотного проекту на базі столичних аеропортів, фактично, лише за перший робочий день вже надійшло 136 заяв від...Posted by Oleh Slobodyan on 4 августа 2015 г.
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