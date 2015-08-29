Росіян знову нагодували з лопати (відео)

В Російській Федерації у місті Набережні Челни (Республіка Татарстан), жителів нагодували з лопати гігантським яблучним пирогом-богатирем діаметром більше 10 метрів, повідомляє Апостроф.

Відео того, як місцеві жителі пригощаються безкоштовним ласощами, розміщено на YouTube.

"Пиріг, спечений одним з ресторанів і вагою більше двох тонн, потрапив до Книги рекордів Росії. В його центрі пекарі розмістили герб Республіки Татарстан з мастики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителям міста роздали більше 4 тисяч шматочків пирога.

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Раніше на відкритті в Москві нового залізничного депо міністра культури РФ Володимира Мединського, а також мера столиці Сергія Собяніна і президента Російської залізниці Володимира Якуніна нагодували з лопати яєчнею.