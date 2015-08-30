У Малайзії другий день протестують проти прем'єр-міністра

Протести почалися в суботу, 29 серпня. Називаються різні цифри кількості учасників акцій протесту: організатори озвучують цифру в 200 тисяч активістів, поліція - всього лише 25 тисяч, повідомляє ВВС.

"Деякі активісти залишилися ночувати на вулиці, щоб одразу продовжити участь в акції наступного дня. Протести триватимуть до опівночі неділі", - повідомляє видання.

Учасники акцій обурені новинами про те, що на банківський рахунок прем'єра Малайзії було зараховано 700 мільйонів доларів від невідомих іноземних спонсорів.

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"Сам Разак відкидає всі звинувачення на свою адресу і каже, що активісти очорнюють образ Малайзії на міжнародній арені", - зазначають у статті.