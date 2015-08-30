Тисячі людей протестують проти політичних лідерів у Бейруті, скандуючи "революція" (фото)

Тисячі протестуючих, розмахуючи ліванськими прапорами і скандуючи "революція", вийшли на вулиці Бейрута проти політичних лідерів країни.

Про це пише Українська правда з посиланням на агенство Reuters.

Кампанія протесту "Ви смердите!", що спалахнула через неспроможність влади організувати вивіз відходів, розширилася, владу звинувачують у корупції, некомпетентності і відмові забезпечити основні послуги.

Протестуючі кажуть, що криза відображає гниль всередині політичної системи Лівану.

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"Люди хочуть падіння режиму" скандували групи маршируючих демонстрантів, використовуючи гасло масових рухів, які потрясли арабський світ в 2011 році.

Акції почалися близько 10 днів тому як протест проти безпорадності уряду Тамама Салама, що опинився не в змозі організувати вивіз сміття з вулиць столиці. Сьогодні вже купи нечистот і відходів на бейрутських мостових і тротуарах перевищують всі мислимі межі.

У попередні дні демонстранти не раз вступали в сутички з силами охорони правопорядку. Місія Червоного Хреста, повідомляє щонайменше про 343 особи, які пройшли лікування від травм і більше 59 госпіталізованих минулого тижня.