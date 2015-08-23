Тисячі людей вийшли на демонстрацію у Бейруті з вимогою прибрати сміття з вулиць

03:11, 23 серпня 2015
Світ
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У столиці Лівану Бейруті тисячі протестувальників вийшли на площі з вимогою вирішити проблему сміття на вулицях і вигнати недієздатний уряд.

Демонстрация / Twitter/AJENews

Про це повідомляє Reuters.

Протягом кількох місяців влада країни не могла вирішити територіальну суперечку про утилізацію столичних відходів, що вилилося у масові протести.

Відзначається, що розчаровані нерішучістю уряду люди зіткнулися з силами поліції, 35 осіб з обох сторін отримали поранення.

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Поліція застосувала газ і водомети, почавши затримання, але пізніше МВС дало наказ відпустити демонстрантів.

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