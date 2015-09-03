Росія затягує розслідування РБ ООН про хімічні атаки в Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на AFP.

"Ми продовжуємо працювати над цим. Це чисто технічне питання, і ми хочемо бути абсолютно впевнені", - сказав постпред РФ в ООН Віталій Чуркін.

Дипломатичні джерела повідомляють, що Росія хоче змістити фокус розслідування ООН із застосування хімічної зброї режиму Башара Асада на використання даного виду зброї "Ісламською державою" в Іраку і Сирії.

Читайте такожРосія відмовляється воювати з бойовиками "Ісламської держави" разом з міжнародною коаліцією

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 вересня Російська Федерація стала головою Ради безпеки ООН, на засіданнях якої нещодавно піддавалася критиці за саботаж розслідування загибелі рейсу MH17.