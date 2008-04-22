Експерти НАТО навчають Україну методам контролю за спецслужбами

22 квітня 2008 року у Києві відбулося 7-е засідання Робочої групи Україна-НАТО з питань цивільного та демократичного контролю за сектором безпеки та розвідки.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

Як зазначається в повідомленні, робочу групу Україна-НАТО з питань цивільного та демократичного контролю над сектором безпеки і розвідки створено у жовтні 2006 року з метою передати Україні багатоаспектний досвід держав-членів НАТО у реформуванні національного сектору безпеки, який би відповідав Резолюції ПАРЄ 1402 (1999) та її Рекомендації 1713 (2005).

Учасники засідання наголошували, що Робоча група стала дієвим механізмом консультацій між Україною та НАТО в проведенні реформ сектору безпеки на принципах і стандартах країн євроатлантичної спільноти. До її складу входять експерти усіх країн-членів НАТО а також представники Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки МО України, Держприкордонслужби України, Апарату РНБОУ.

Як зазначила, відкриваючи сьоме засідання Робочої групи, високий представник Міжнародного Секретаріату НАТО Бріджит ОСТІН: «На ключовому і надзвичайно чутливому напрямі міжнародного безпекового співробітництва напрацьовується міцна база для майбутнього поступу. Бухарестський самміт засвідчив, що політичні рішення щодо вступу України до НАТО вже прийняті і справа за копіткою повсякденною працею на виконавчому рівні. Саме цим і займалася наша група».

Наголошуючи на результативності спільної роботи, в.о. голови СБ України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО окреслив перспективи співпраці Служби безпеки України з партнерськими структурами: «Хочу подякувати тим націям, що погодилися брати участь у майбутній роботі. Маємо започатковувати нові, результативніші форми співпраці для створення європейської спецслужби, яка стане надійним партнером для спецслужб країн НАТО ”.

Діяльність Робочої групи у 2006-2008 роках надала можливість експертам країн НАТО та України обмінятися думками щодо широкого кола питань, серед яких: удосконалення парламентського контролю над сектором безпеки України, практика підготовки “Білих книг” щодо діяльності спеціальних служб, бюджетного забезпечення спецслужб в контексті дотримання вимог прозорості і таємності, демілітаризації служб внутрішньої безпеки та розвідки, проблеми підготовки персоналу тощо.

Ці консультації сприяли проведенню в Україні першого Комплексного огляду сектору безпеки, підготовці і виданню «Білої книги 2007. Служба безпеки і розвідувальні органи України», а також розробці Концепції реформування Служби безпеки України, яка наразі вже ухвалена Радою національної безпеки і оборони та затверджена Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Текст цих документів англійською мовою було роздано учасникам сьогоднішнього засідання.

Члени Робочої групи позитивно сприйняли інформацію щодо запровадження посади радника керівника Служби безпеки України з питань демократичного і цивільного контролю, яку обійматиме компетентний експерт з однієї із країн-членів НАТО або його керівних структур.

Обговорено також концепцію «Білої книги 2008», ознайомлення з якою дасть змогу широкій громадськості дізнатися про результати роботи Служби за рік, процеси реформування СБУ у спецслужбу європейського зразка, співпрацю з неурядовими організаціями та українським Інститутом національної пам’яті. Особливу увагу буде надано гуманітарним проектам СБУ щодо оприлюднення архівів НКВС-КДБ, що свідчать про злочини тоталітаризму 1917-90-х років. У рамках реалізації цих проектів Службою безпеки України передбачається найближчим часом організувати вільний доступ громадян до розсекречених архівних документів.