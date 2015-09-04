Польща направить на модернізацію ВМФ майже 4 млрд євро
13:36, 04 вересня 2015Світ
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Протягом 10 років Польща планує витратити на модернізацію військово-морського флоту (ВМФ) майже 16 млрд злотих (близько 4 млрд євро).
REUTERS
Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Єва Копач на церемонії спуску на воду есмінця "Баклан II" в Гданську, повідомляє Польське радіо.
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Зокрема Єва Копач анонсувала серед планів уряду збільшення витрат на ВМФ. За її словами, на ці цілі протягом найближчих 10 років передбачено майже 16 млрд злотих.
"Це є нашим пріоритетом, а замовлення будемо робити у наших польських підприємств", - зазначила голова польського уряду.
За словами польського прем'єра, такі кораблі, як "Баклан II", "неминуче підвищать безпеку морських шляхів і навчальних полігонів".
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