Польща направить на модернізацію ВМФ майже 4 млрд євро

Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Єва Копач на церемонії спуску на воду есмінця "Баклан II" в Гданську, повідомляє Польське радіо.

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Зокрема Єва Копач анонсувала серед планів уряду збільшення витрат на ВМФ. За її словами, на ці цілі протягом найближчих 10 років передбачено майже 16 млрд злотих.

"Це є нашим пріоритетом, а замовлення будемо робити у наших польських підприємств", - зазначила голова польського уряду.

За словами польського прем'єра, такі кораблі, як "Баклан II", "неминуче підвищать безпеку морських шляхів і навчальних полігонів".