У Середземному морі загинули понад 30 мігрантів з Лівії

Про це повідомили у Міжнародній організації з міграції, передає Бі-бі-сі.

На борту судна перебували до 140 мігрантів із Сомалі, Судану і Нігерії. Човен почав здуватися приблизно через сім годин після відплиття з лівійської Місрати.

Читайте такожВ Угорщині 300 нелегалів прорвали огорожу та втекли із табору

Уцілілих врятували представниками італійських військово-морських сил і відправили на Лампедузу, повідомив представник організації з міграції.

Також повідомляється, що серед пасажирів, що вижили, - нігерійська жінка, яка дорогою народила дитину.

Раніше УНІАН повідомляв, що грецька влада вирішили відправити на острів Кос круїзний лайнер, щоб розмістити на ньому частину мігрантів, які переправилися туди через Середземне море з Близького Сходу і Північної Африки.