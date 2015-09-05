МЗС Британії: Росія має припинити озброювати бойовиків і вивести свої війська з Донбасу

Росія має припинити озброювати бойовиків і вивести свої війська зі сходу України.

Про це наголошується в заяві міністра у європейських справах МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона з нагоди першої річниці підписання Мінського протоколу, інформує офіційний сайт уряду Великої Британії.

"Упродовж минулого року ми спостерігали неодноразові порушення припинення вогню і перешкоджання роботі місії спостерігачів ОБСЄ", - констатував британський міністр.

Процес відведення важкого озброєння, який був погоджений, має відбуватися, і спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний і безпечний доступ для здійснення своєї вирішальної ролі, підкреслив Лідінгтон.

«Росія повинна припинити надання зброї та спорядження сепаратистським силам і вивести свої сили зі сходу України», - наголошує британський урядовець.

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Лідінгтон заявив, що «Мінські угоди є не просто припиненням вогню. Вони сконструйовані для того, щоб дозволити Україні знову отримати контроль над своєю територією і над кордоном. Вони вказують шлях до політичного врегулювання нинішньої кризи».