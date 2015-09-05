Порошенко: на Донбасі вже тиждень виконуються Мінські домовленості

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі вже тиждень виконуються Мінські домовленості щодо припинення вогню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи під час відвідування Національної академії прокуратури України.

«Сьогодні перший тиждень, коли на фронті не стріляють. Перший тиждень, коли, нарешті, почали працювати Мінські домовленості», - заявив Порошенко.

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У той же час він зазначив, що є загиблі і поранені, зокрема, на розтяжках і у ДТП. «Але у бойових зіткненнях, від обстрілів, сьогодні не гинуть», - стверджує Порошенко.

«Цей тиждень – тверда надія на те, що зусилля України, зусилля моєї команди, мої зусилля – забезпечити мир, дадуть нам можливість будувати нову, ефективну державу, яку ми з вами будемо славити», - наголосив президент.