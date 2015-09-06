Єврокомісія розподілить 120 тисяч нелегалів по країнах ЄС - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, про це пише сьогодні газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За даними видання, Єврокомісія розподілить 54 тисячі мігрантів, які перебувають в Угорщині, по країнах ЄС. Йдеться про біженців із Сирії, Еритреї й Афганістану. Також планується направити до інших країн 50,4 тисячі мігрантів з Греції і 15,6 тисячі - з Італії.

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Йдеться, насамперед, про біженців із Сирії, Еритреї й Афганістану. У них найбільше шансів на отримання політичного притулку, в середньому задовольняється до 75% поданих ними заявок. Країнам, в яких буде розміщено мігрантів, Єврокомісія заплатить по 6 тисяч євро за кожного.

Видання також зазначає, що Брюссель певною мірою готовий піти назустріч критикам жорсткої системи розподілу біженців. Так, окремі країни можуть бути звільнені від зобов'язань приймати мігрантів терміном на один рік, однак у цьому випадку вони повинні будуть зробити внесок у фонд підтримки біженців.

Як повідомлялося. Європа зіткнулася з небаченим раніше припливом мігрантів з охоплених конфліктами країн Близького Сходу, Африки й Азії.

Нелегали намагаються досягнути європейських берегів, перетинаючи на вутлих судах Середземне море, або дістаються до Західної Європи у вантажівках і поїздах через Туреччину, Грецію, і Балкани.

За даними ООН, з початку року кордони Євросоюзу перетнули близько 300 тисяч біженців. Тільки за минулий місяць до Європи прибули 107,5 тисячі нелегальних мігрантів.