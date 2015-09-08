Актор-комік виграв перший тур президентських виборів в Гватемалі

За нього проголосували близько 24% виборців, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За ним майже врівень слідують колишня перша леді країни Сандра Торрес і бізнесмен-правоцентрист Мануель Бальдісон.

Хтось з них буде змагатися з Моралесом у другому турі, який пройде в жовтні.

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Мануель Бальдісон був фаворитом президентської гонки, проте велика кількість виборців змінили свої уподобання на користь Моралеса через корупційний скандал, до якого виявилися причетні декілька союзників бізнесмена.

Як повідомляв УНІАН, конгрес Гватемали прийняв відставку президента Отто Переса, якого звинувачують у корупційних злочинах. Цьому передували багатотисячні акції протесту, в ході яких мітингувальники закликали Переса, 64-річного генерала у відставці, покинути свій пост.

Сам політик звинувачення в корупції відкидав. 21 серпня за аналогічним звинуваченням була затримана Роксана Бальдетти, що раніше займала пост віце-президента.