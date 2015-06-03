Південна Корея випробувала ракету, яка може завдати удару по будь-якій точці в КНДР

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на сайт адміністрації президента, передає LB.ua.

"Випробування показало покращений потенціал балістичної ракети, яка може завдати удару по будь-якій частині Північної Кореї стрімко і з точністю, в разі збройної агресії або провокації", - йдеться в заяві Блакитного будинку (офіційна резиденція президента Південної Кореї).

Це перше випробування ракети з дальністю польоту понад 500 кілометрів, розробка якої ведеться протягом останніх трьох років. Агентство оборонних розробок провело випробування в повіті Тхеан провінції Чхунчхон-Намдо на заході Південної Кореї.

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Розробка ракети почалася в 2012 році після того, як Південна Корея і США досягли угоди про те, що Південна Корея може збільшити дальність своїх балістичних ракет з 300 до 800 кілометрів. Ця ж угода дозволяє Південній Кореї збільшити вагу боєголовки з нинішнього ліміту в 500 кілограмів до 1,5 тонни за умови дальності дії ракети не більше 300 кілометрів. Зараз на озброєнні південнокорейської армії знаходяться ракети дальністю 300 кілометрів з зарядами вагою не більше 500 кілограмів.

Випробування пройшли через місяць після того, як КНДР оголосила про успішний запуск балістичної ракети підводного човна. За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), пуск балістичної ракети, який було проведено за ініціативою лідера КНДР Кім Чен Ина, був здійснений з підводного положення. Про точний час і місце проведення випробувального пуску не повідомлялося. США, однак, назвали підробкою фотографії запуску північнокорейської балістичної ракети для підводних човнів.