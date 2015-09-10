Президент Румунії виступив проти мігрантських квот

Про це заявив президент країни Клаус Йоханнис, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Romania TV.

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"Я з незадоволенням відзначив проект, представлений Єврокомісією в Європарламенті. На мій погляд, це не призведе до врегулювання кризи", - сказав він.

За словами Клауса Йоханніса, він уповноважив міністра внутрішніх справ 14 вересня на позачерговому засіданні Ради міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС обговорити це питання і висловити незгоду Румунії з квотами на мігрантів.

"Не варто говорити про цифри. Мова йде про людей, а не частини, які треба порахувати. Крім того, мова йде про європейську солідарність, і Румунія декларувала її не тільки на словах, але і готовністю прийняти велику кількість біженців", - заявив Клаус Йоханнис.

Слід зазначити, що раніше прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта заявляв, що країна прихистить необхідну за квотою кількість мігрантів, якщо її приймуть в шенгенську зону.