Активісти "забронювали" для протестів центральну площу столиці Молдови до 30 вересня

Про це заявив на прес-конференції в четвер на площі лідер кишеневских протестів Андрій Нестасе, повідомляє Інфотаг.

"Ми подали в примерію Кишинева відповідну заявку в травні нинішнього року, підтвердили її 1 вересня. Найближча акція, яку мали намір організувати на площі – це якийсь захід МВС, присвячений прозорості в МВС. Захід було заплановано на 13 вересня, але він був скасований. В цей день, у неділю, відбудеться нова масова маніфестація, щоб підтвердити ще раз наші вимоги до влади. Ми не бачимо інших перешкод, ми будемо стояти тут на площі, незалежно від того, що прийде в голову Дорину Кіртоаке", - заявив Настазе.

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Він підтвердив, що учасники акцій мають намір домагатися своїх вимог, у тому числі про відставку влади.

"У той же час, ми готові до діалогу, щоб кожен раз нагадувати владі про наші вимоги. Ми зустрілися сьогодні з прем'єр-міністром Валерієм Стрільцем, який повідомив, що у відставку він не йде, незважаючи на недовіру з боку населення, яку ви бачите тут, на площі. Що ж, ми і так знаємо, що керівники країни і народ живуть у паралельних світах", - зазначив активіст.

В ході зустрічі з протестувальниками, прем'єр-міністр Стрілець заявив що "не має морального права подавати у відставку".

За словами прем'єра, уряд готовий розглянути інші вимоги учасників акції протесту, але не питання про відставку уряду.

Як повідомляв УНІАН, в Кишеневі мітингувальники вимагають відставки президента Молдови Ніколає Тимофті і проведення дострокових виборів парламенту.