У Молдові мітингувальники вимагають відставки президента і дострокових виборів
15:12, 06 вересня 2015Світ
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В Кишеневі мітингувальники вимагають відставки президента Молдови Ніколае Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.
Мітинг. Кишенів / twitter.com/dacoromania
Про це повідомляє Point.md.
"Вимагаємо проведення не пізніше 16 березня 2016 року дострокових виборів парламенту, організованих урядом національної довіри", - заявив один з активістів.
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Наголошується, що учасники мітингу проголосували одноголосно за ці вимоги.
Нагадаємо, в центрі Кишинева тисячі людей протестують проти чинної влади.
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