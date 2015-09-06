У Молдові мітингувальники вимагають відставки президента і дострокових виборів

Про це повідомляє Point.md.

"Вимагаємо проведення не пізніше 16 березня 2016 року дострокових виборів парламенту, організованих урядом національної довіри", - заявив один з активістів.

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Наголошується, що учасники мітингу проголосували одноголосно за ці вимоги.

Нагадаємо, в центрі Кишинева тисячі людей протестують проти чинної влади.