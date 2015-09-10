Угорщина може ввести режим кризового стану через масовий наплив біженців

Про це заявив міністр кабінету прем'єр-міністра Угорщини, Янош Лазар, пише з посиланням на портал HVG.hu Європейська правда.

За його словами, ця пропозиція буде обговорюватися на урядовому засіданні 15 вересня.

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При цьому, у разі введення кризового стану, як наголосив Лазар, солдати та поліцейські не отримуватимуть наказу стріляти.

"З 15 вересня буде принципово нова ситуація. Ті, хто в’їжджає в Угорщину, отримають змогу прямо в пункті пропуску подати заяву на надання притулку. Цей процесс може зайняти 12 днів", - розповів він.

При цьому він наголосив, що Угорщина вважає Грецію та Сербію – країни, з яких прибувають мігранти, цілком безпечними.

Крім того, до початку жовтня, за словами Яноша Лазаря, країна планує добудувати паркан на кордоні з Сербією.