У МЗС РФ заявляють, що сирійський уряд використовує російську зброю виключно проти терористів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

«Ми ніколи не говорили, що у Сирії немає проблем, що нинішній уряд в Дамаску кращий, зразковий у світі. Ми говорили, що всі проблеми повинні вирішуватися самими сирійцями, без втручання ззовні, без накачування терористів», - заявила вона.

Захарова підкреслила, що Дамаск надає гарантії використання російської зброї виключно для боротьби з терористами.

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«Такі гарантії надаються і вписуються у контракти. Ми постачаємо зброю, і є розуміння в цьому з Дамаском, що вона поставляється для боротьби з терористами», - уточнила вона.

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Захарова також запевнила, що Росія, надаючи військову допомогу Сирії, не переслідує ніякої іншої мети, окрім боротьби з тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив присутність російських військових у Сирії.